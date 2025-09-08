Выпуск автомобилей Changan могут наладить в России

Исполнительный директор ООО «Чанъань Моторс Рус» Александр Кулагин рассказал, что в РФ могут наладить выпуск автомобилей бренда Changan. Компания нацелена на локализацию на российском рынке, сообщает «Интерфакс» .

«Мы провели все необходимые переговоры и надеемся в обозримом будущем увидеть автомобиль с локальным VIN-номером. Соответствующие заявления, думаю, последуют до конца года, но пока деталей не раскрываем», — рассказал Кулагин в интервью.

Компания планирует не только модернизировать существующий модельный ряд, но и презентовать новый. В скором времени на рынке появится кроссовер Deepal G318. Из новинок также представят кроссовер CS75 Plus и электрическое купе Avatr 12.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов рассказал о самых доступных для россиян автомобилях. Лидерами по продажам являются Chery, Haval и Geely Coolray, а также его белорусский аналог Belgee X50.