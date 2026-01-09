Выдачу багажа в Шереметьеве приостановили на 2 часа из-за снегопада

Выдача багажа в аэропорту Шереметьево уже 2 часа приостановлена из-за аномального снегопада, который обрушился на Московский регион, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

По словам пассажиров, ленты для выдачи багажа в терминале С более 2 часов обездвижены. Сотрудники аэропорта утверждают, что причиной задержки стали неблагоприятные погодные условия.

На опубликованных кадрах видно, как в терминале С скопилась толпа пассажиров с багажом. При этом часть людей сидит на неработающей ленте для выдачи.

Ранее в Росавиации сообщили, что аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский продолжают принимать и отправлять рейсы, несмотря на аномальный снегопад в столице и Подмосковье.

