Введены временные ограничения Шереметьеве из-за БПЛА

сегодня в 17:48

Аэропорт продолжает обеспечивать прилет и вылет самолетов по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров предупредили, что следует быть готовым к более длительному ожиданию рейса.

Данное решение принято для обеспечения безопасности.

В воздушной гавани возможны корректировки в расписании полетов. Информацию о рейсах можно уточнить через коммуникационные каналы авиакомпаний: онлайн-табло и управление бронированием на сайте, мобильное приложение, кол-центр, чат-бот.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что система ПВО уничтожила шесть беспилотников, летевших на Москву.

