Введены временные ограничения Шереметьеве из-за БПЛА
Фото - © Медиасток.рф
В столичном аэропорту Шереметьево введены временные ограничения из-за действия сигнала «ковер», сообщает пресс-служба воздушной гавани.
Аэропорт продолжает обеспечивать прилет и вылет самолетов по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров предупредили, что следует быть готовым к более длительному ожиданию рейса.
Данное решение принято для обеспечения безопасности.
В воздушной гавани возможны корректировки в расписании полетов. Информацию о рейсах можно уточнить через коммуникационные каналы авиакомпаний: онлайн-табло и управление бронированием на сайте, мобильное приложение, кол-центр, чат-бот.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что система ПВО уничтожила шесть беспилотников, летевших на Москву.
