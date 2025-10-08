ВСМ Москва — Петербург будет обходить особо ценные природные территории
Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва — Петербург спроектирована с максимальным обходом особо ценных природных территорий, сообщает РИА Новости.
Кроме того, магистраль будет иметь экодуки для миграционных коридоров животных, шумозащитные барьеры и системы предотвращения попадания животных на пути.
В декабре 2024 года президент России Владимир Путин потребовал исполнить в срок проект ВСМ Москва — Петербург и работать в соответствии с планом.
Первые поезда по ВСМ, которая свяжет две российские столицы, готовились пустить с 1 апреля 2028 года. Ожидается, что новая магистраль также увеличит туристический поток между Москвой и Петербургом.
На протяжении высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург будет возведено 239 мостов и эстакад. Их общая протяженность составит 180 км.