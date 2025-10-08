сегодня в 06:23

Кроме того, магистраль будет иметь экодуки для миграционных коридоров животных, шумозащитные барьеры и системы предотвращения попадания животных на пути.

В декабре 2024 года президент России Владимир Путин потребовал исполнить в срок проект ВСМ Москва — Петербург и работать в соответствии с планом.

Первые поезда по ВСМ, которая свяжет две российские столицы, готовились пустить с 1 апреля 2028 года. Ожидается, что новая магистраль также увеличит туристический поток между Москвой и Петербургом.

На протяжении высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург будет возведено 239 мостов и эстакад. Их общая протяженность составит 180 км.