сегодня в 17:49

На ВСМ Москва — Санкт-Петербург построят 239 мостов и эстакад

На протяжении высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург будет возведено 239 мостов и эстакад. Их общая протяженность составит 180 км, сообщает ТАСС .

Самая длинная эстакада на ВСМ появится в районе Санкт-Петербурга. Она будет длиной 14 км.

Между тем для мостовых переходов уже разработаны 32-метровые балки, которые весят 700 тонн. Такие объемы и массы значительно превышают параметры типовых конструкций в автодорожном строительстве.

Проект оценивается как высокотехничный из-за особенностей рельефа и геологии трассы. На некоторых участках придется укрепить земляное полотно. Для этого установят более 1 млн свай общей длиной около 12 тыс. км.

Также вдоль ВСМ будет построена производственная база из нескольких заводов. Всего на объектах магистрали работают более 7 тыс. человек и 3 тыс. единиц техники.

