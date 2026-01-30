Всех пассажиров высадили: трамваи встали у станции метро «Бауманская»

сегодня в 12:52

Сбой в движении трамваев произошел у станции метро «Бауманская» в Москве

На Бауманской улице в Москве остановилось движение трамваев, передает корреспондент РИАМО.

Парализовано движение как минимум четырех трамваев. Они стоят на месте уже более 15 минут. На путях встали трамваи маршрутов № 43 и 50.

Пассажиры покинули общественный транспорт. Сейчас трамваи стоят пустые.

В чем причина сбоя, на данный момент неизвестно.

Ранее произошел сбой в графике движения на Ярославском направлении Московской железной дороги. Причина — наезд поезда на человека.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.