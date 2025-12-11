сегодня в 14:02

Все приземлившиеся в Пулкове из-за ограничений рейсы отправлены обратно в Москву

Все самолеты, ранее перенаправленные в петербургский аэропорт Пулково, улетели обратно в Москву. Об этом заявил главный операционный директор воздушной гавани Павел Кушниренко, сообщает ТАСС .

11 декабря в аэропортах московского авиационного узла были введены временные ограничения. Пулково принимало перенаправленные московские рейсы в качестве запасного аэропорта.

«На 12:00 мск в аэропорты московского авиационного узла отправлены 12 рейсов», — сказал Кушниренко.

Он добавил, что все самолеты, приземлившиеся в Пулкове, были отправлены в Москву. Пассажиров в том числе отправили наземным транспортом.

Сейчас обстановка в аэрогавани Северной столицы спокойная. Аэропорт функционирует в штатном режиме.

Между тем аэропорт Домодедово, где тоже действовали ограничения (сейчас их сняли) организовал выдачу горячего питания для пассажиров задержанных рейсов. Кроме того, для людей подготовили дополнительные зоны отдыха. Обстановка спокойная, скопления пассажиров нет.

Из-за атаки беспилотников этой ночью и утром в аэропортах столичного региона отменили, перенесли или отправили на посадку в другую воздушную гавань около 300 рейсов.

