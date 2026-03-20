Время покажет: как автомобили SKM повлияют на нишу коммерческих перевозок

Производство фургонов и минивэнов SKM, начатое на заводе «АвтоВАЗ», должно заполнить пустующую нишу на отечественном рынке. Это очень сложная задача, так как такой тип авто востребован, сообщил РИАМО автоэксперт Максим Егоров.

«У „АвтоВАЗа“ подобных автомобилей никогда не было, а востребованность какая-то имеется. Ну и дальше, конечно, это очень сложный путь — закрыть целую нишу», — отметил Егоров.

Он также отметил, что коммерческий транспорт обязательно нужен, в том числе и небольшие модели. Например, самый большой завод в России ГАЗ выпускает «Газели». Их покупают, но транспорт не закрывает все формфакторы автомобилей для коммерческих перевозок.

«Востребованность наверняка есть. Дальше посмотрим, насколько это приживется, насколько это будет целесообразно по цене. Если мы говорим про коммерческий транспорт, то он нужен в первую очередь малому среднему бизнесу. Потому что, все-таки, в большей степени, это вопрос мелких перевозок. Подобный коммерческий транспорт у нас часто используется, например, в каршеринге по грузовым перевозкам, где можно машину взять в аренду. Пока закрываем нишу таких коммерческих автомобилей, дальше покажет время», — сказал Егоров.

Также эксперт подчеркнул, что в настоящее время в стране происходит процесс заполнения определенных автомобильных ниш, будь то личные авто или такси. Егоров добавил, что эта задача выполняется путем партнерских программ и переноса крупноузловой сборки.

Ранее «АвтоВАЗ» начал производство коммерческих автомобилей под брендом SKM. Первой моделью станет М7 в версии цельнометаллического фургона и грузопассажирского минивэна.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.