Временные ограничения введены на работу аэропорта Саратова
Аэропорт Саратова временно перестал принимать и выпускать самолеты, сообщает в своем Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
Меры приняли, чтобы обеспечить безопасность полетов.
Экипажи воздушных судов, авиационные диспетчеры, сотрудники служб аэропорта предпринимают все необходимые действия, чтобы обеспечить безопасность пассажиров.
Ранее Росавиация официально разрешила отечественным авиакомпаниям iFly и Nordstar выполнять регулярные рейсы в столицу Абхазии. Полеты начнутся 1 мая.