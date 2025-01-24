Временные ограничения сняты в трех московских аэропортах

Временные ограничения сняты в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский, сообщил официальный представитель Росавиации в Telegram-канале .

Во время действия ограничений на запасных аэродромах сели четыре летевших во «Внуково» рейса и два, летевших в «Домодедово».

«Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», — говорится в сообщении.

Ранее система ПВО отразила атаку беспилотника в Подмосковье. Дроны, летевшие на Москву, сбиты в городском округе Коломна и Раменском городском округе.