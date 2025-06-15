сегодня в 09:58

Временные ограничения на работу ввели в аэропортах Ижевска, Казани и Нижнекамска

Временные ограничения на прием и выпуск гражданских самолетов ввели в аэропортах Ижевска, Казани и Нижнекамска, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы», — говорится в сообщении.

В Росавиации добавили, что экипажи самолетов и службы аэропортов делают все возможное для обеспечения безопасности полетов.

Прошедшей ночью в аэропорту Тамбова временно приостановили прием и выпуск воздушных судов. Это решение последовало за аналогичными ограничениями в калужском аэропорту Грабцево.