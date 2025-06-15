Росавиация ограничила полеты в Тамбове

сегодня в 05:20

В аэропорту Тамбова временно приостановили прием и выпуск воздушных судов, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Это решение последовало за аналогичными ограничениями в калужском аэропорту «Грабцево», введёнными ранее.

Официальный представитель Росавиации Артём Кореняко пояснил, что меры носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности полётов. Напомним, что ранее в Самарской области уже объявляли повышенную готовность из-за угрозы беспилотников.

Ситуация развивается на фоне обострения конфликта с Украиной. Российские дроны-камикадзе «Герань-2» атаковали Киев с нескольких направлений.

Пассажирам рекомендуют уточнять информацию о своих рейсах. В Росавиации подчеркивают, что ограничения носят временный характер, но сроки их действия не уточняются.