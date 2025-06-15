Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в аэропорту Нижнекамска
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Временные ограничения на работу сняли в аэропорту Нижнекамска, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», — написал Кореняко в своем Telegram-канале.
Представитель Росавиации добавил, что в период действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет, выполнявший рейс в Нижнекамск.
Ранее временные ограничения на прием и выпуск гражданских самолетов ввели в аэропортах Ижевска, Казани и Нижнекамска.