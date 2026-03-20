Воробьев: в Подмосковье на трех объектах строят современные переходы через ж/д

В настоящее время в Московской области ведется строительство современных многоуровневых пешеходных переходов через железную дорогу. Работы развернуты одновременно на трех объектах, об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

По словам Воробьева, в Одинцове возводятся два перехода, которые планируют ввести в эксплуатацию до конца 2026 года. Один из них расположится между железнодорожными станциями Немчиновка и Сколково, другой построят рядом с местом, где пересекаются Баковская и Вокзальная улицы.

В Королеве на станции Подлипки-Дачные также идет строительство перехода, однако его открытие запланировано на следующий год. Данное сооружение свяжет три района города — Завокзальный, Юбилейный и Центральный, обеспечив пешеходное сообщение от улицы Коминтерна до улицы Грабина.

Кроме того, уже специалисты завершили проектирование еще одного пешеходного перехода — его возведут на станции Удельная в Раменском округе.

«С 2022 года в Подмосковье построили уже 9 таких объектов. Место для строительства выбираем после того, как проанализируем статистику несчастных случаев, также смотрим на интенсивность движения поездов и учитываем, сколько людей ежедневно пользуются переходами», — рассказал Воробьев в своем канале в MAX.

Кроме того, в сервисе «Яндекс.Карты» уже внедрена новая функция: система прокладывает маршруты исключительно через официальные безопасные переходы, что должно предотвратить использование жителями несанкционированных и опасных троп.

В дальнейших планах значится ликвидация примерно 500 несанкционированных переходов через железнодорожные пути. В настоящее время нарушителям, пересекающим пути в запрещенных местах, грозит административное наказание в размере 1,5 тысячи рублей, что должно удерживать граждан от подобных действий.

Кроме того, планируется монтаж 150 видеокамер и установка ограждений в местах, где люди традиционно подвергают себя опасности — там либо организуют безопасные маршруты для прохода, либо полностью заблокируют доступ к рискованным участкам.

