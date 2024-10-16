Воробьев сообщил об открытии участка трассы М-5 «Урал» в Люберцах

В Люберцах в поселке Октябрьский 16 октября открыли участок трассы М-5 «Урал», который построили в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги», сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем Telegram-канале .

Новая дорога пролегает в обход поселков Октябрьский и Островцы. Теперь жители Раменского, Воскресенска, Жуковского, Люберец, Луховиц и Коломны смогут добираться до Москвы по качественной дороге на 1,5 часа быстрее, чем раньше, в часы пик.

«Спасибо президенту и зампреду правительства РФ Марату Хуснуллину за поддержку и внимание к проекту», — написал Воробьев.

Длина участка трассы М-5 «Урал», введенного в эксплуатацию, составляет 11 километров. Благодаря этой дороге из поселков Октябрьский и Островцы выведут транзит и снизят нагрузку на Новорязанское шоссе более чем в два раза.

Строители построили восемь высокоскоростных полос, оборудовали развязки на пересечении с Островецким шоссе в Раменском и подъездной дорогой к Жуковскому, а также возвели восемь путепроводов и мостов, ключевой из них — через Москву-реку, их сдали еще в 2021 году.

Ранее сообщалось, что запуск движения по новому участку трассы М-5 «Урал» состоится в IV квартале 2024 года.