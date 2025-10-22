сегодня в 12:34

Воробьев рассказал о реализации проекта Трансмашхолдинга в Узбекистане

В Московской области произвели 164 вагона для Ташкентского метрополитена, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Реализован проект Трансмашхолдинга, вагоны для ташкентского метро. С 2019 года поставлены 164 современных комфортных вагона», — сказал Воробьев в ходе II Совета регионов Российской Федерации и Республики Узбекистан.

По его словам, в Ташкенте также запущен электропоезд, произведенный на Демиховском машиностроительном заводе, он уже перевозит пассажиров.

Ранее губернатор заявил, что доля региона в общем товарообороте между РФ и Узбекистаном — около 8%.

