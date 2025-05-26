Воробьев отметил важность программы развития аэропорта Жуковский

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с правительством региона обратил внимание на развитие аэропорта Жуковский и всего наукограда в целом.

«Есть большая, заметная программа развития аэропорта Жуковский. Ряд мероприятий по федеральной программе реализовано, М-5 „Урал“ у нас сейчас совершенно по-другому двигается. Вместе с тем у нас есть дорога „Наркомвод“, есть планы по реализации индустриальных парков», — сказал Воробьев.

Он отметил, что из-за транспортной доступности наблюдается большой интерес со стороны потенциальных резидентов технопарков. Воробьев призвал новое руководство городского округа Жуковский обратить на это внимание. Также губернатор Московской области отметил важность поддержания коммуникаций с локальными предприятиями.

Ранее Воробьев во время совещания с руководящим составом правительства региона и главами муниципальных образований представил временно исполняющего полномочия главы городского округа Жуковский Адроника Пака.

«Андроник Эдуардович, я очень надеюсь, что вы справитесь, как справились с Дзержинским, со всем, что касается нашего наукограда. Нам крайне важно навести чистоту и порядок, думать о дальнейшем развитии наукограда», — сказал Воробьев.

Андроник Пак временно исполняет полномочия главы Жуковского после того, как Борис Аубакиров, возглавлявший муниципальное образование, досрочно сложил полномочия по собственному желанию. До этого Пак около года являлся главой городского округа Дзержинский.