Андрей Воробьев представил на пост главы Жуковского Андроника Пака

Губернатор Московской области во время совещания с руководящим составом правительства региона и главами муниципальных образований представил Адроника Пака на должность главы городского округа Жуковский.

«Андроник Эдуардович, я очень надеюсь, что вы справитесь, как справились с Дзержинским, со всем, что касается нашего наукограда. Нам крайне важно навести чистоту и порядок, думать о дальнейшем развитии наукограда», — сказал Воробьев.

Ранее Андроник Пак временно исполнял полномочия главы Жуковского. Борис Аубакиров, возглавлявший муниципальное образование, 16 мая досрочно сложил полномочия по собственному желанию.

До этого Пак около года являлся главой городского округа Дзержинский.