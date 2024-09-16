Воробьев: нужно больше маршрутных транспортных средств в густонаселенных районах

Воробьев: в густонаселенных районах Подмосковья нужно больше автобусов

В Подмосковье нужно запустить дополнительные транспортные средства на маршрутах в густонаселенных районах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В качестве примеров муниципалитетов, где необходимо усилить работу с общественным транспортом, губернатор привел Ленинский городской округ, Раменский и Домодедово.

«У нас была большая работа по приобретению компании «Мострансавто» для того, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение. Я очень надеюсь, что вот этот «перехват» обеспечит, понятно, что нужны дополнительные транспортные средства, особенно густонаселенных районах», - сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

В сентябре после трех месяцев АО «Мострансавто» завершило нового тестирование автобуса среднего класса SAZ LE60 производства Самаркандского автомобильного завода SamAuto.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в нынешнем году на маршруты «Мострансавто» выехали 1,3 тыс. новых автобусов. В рамках обновления автопарка крупнейшего подмосковного перевозчика в городские округа поступили автобусы большого и среднего классов ЛиАЗ, НЕФАЗ и ПАЗ.

По словам главы региона, Подмосковье растет и меняется, появляются новые микрорайоны. Важно, чтобы общественный транспорт в области соответствовал ожиданиям.