Воробьев: новый путепровод в Быкове сократит время в пути с 1 часа до 10 мин

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем Telegram-канале рассказал, что региональные власти продолжают развивать транспортный узел. В 2024 году открыли 17 объектов, и впереди еще одно важное событие — ввод в эксплуатацию путепровода через железнодорожные пути в Быкове, который сократит время в пути с 1 часа до 10 минут.

«Путепровод через ж/д в Быкове откроем до конца года — он свяжет Егорьевское шоссе и М-5 „Урал“. Дорога на этом участке будет занимать 10 минут вместо часа. В следующем году приступим еще к 40 объектам», — рассказал Ворорбьев о предстоящем запуске нового путепровода и поделился планами на будущее.

В 2025 году в Подмосковье планируют реконструировать Носовихинское шоссе, путепровод через железнодорожные пути в деревне Черное в Балашихе и построить новые путепроводы в Люберцах, Мытищах, Лыткарине. Мосты через канал имени Москвы в Дмитрове и через реку Клязьма в Мытищах также обновят в рамках реконструкционных работ.

В ноябре 2024 года в Подмосковье провели технические испытания путепровода в Быкове. Тогда специалистам важно было понять, справляется объект с нагрузкой или нет. На данный момент объект готовится к вводу в эксплуатацию. Эту дорогу очень ждут местные жители, которые тратят на проезд по часу, а теперь смогут преодолевать расстояние всего за 10 минут.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

В рамках масштабной программы развития транспортной инфраструктуры были достигнуты значительные результаты, в регионе запустили 17 новых объектов. Новая Мытищинская хорда создала единую транспортную сеть, объединив несколько важных магистралей — Ярославское, Дмитровское, Пироговское и Осташковское шоссе. Это позволило существенно снизить нагрузку на Осташковское шоссе и вывести транзитный поток из городов Мытищи и Пушкино. К 2025 году планируется завершить расширение Афанасовского шоссе до 4-6 полос на участке от Дмитровского шоссе до хорды.

Воробьев также сообщил, что значительные изменения произошли и на трассе М-5 «Урал». Благодаря строительству объездных дорог вокруг населенных пунктов Октябрьский, Ульянино и Непецино удалось оптимизировать транспортные потоки и разгрузить Новорязанское шоссе.

На юге региона успешно завершен первый этап модернизации Каширского шоссе, включая новый съезд на трассу А-105 с Володарского шоссе. В ближайшей перспективе, к началу 2025 года, будет запущена развязка между Володарским и Каширским шоссе. Параллельно начнутся работы по расширению Старокаширского шоссе и реконструкции выезда из города Видное. Полное завершение проекта запланировано на 2026 год.

На Рогачевском шоссе была введена в эксплуатацию новая транспортная артерия — кольцевая развязка протяженностью полтора километра. Это стало возможным благодаря досрочному окончанию работ на третьем этапе строительства Северного обхода Лобни. Реализация данного проекта позволила существенно оптимизировать транспортную доступность для 150-тысячного населения прилегающих территорий.