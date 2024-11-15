В Подмосковье провели технические испытания путепровода в районе платформы Быково

В Раменском округе провели динамические и статические испытания пролетного строения путепровода в районе платформы Быково с использованием тяжелой техники, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Испытания необходимы для контроля состояния главных несущих элементов путепровода, их соответствия проектным параметрам и расчетам, а также оценки возможности дальнейшей безотказной эксплуатации искусственного сооружения. Путепровод строится в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

«Тестовые испытания — это завершающий этап строительства путепровода. До конца ноября дорожники завершат ключевые работы по строительству, и в конце 2024 года планируется открыть движение по путепроводу», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

В ближайшее время планируется завершить укладку асфальта на кольцевых развязках со стороны Южного проспекта и ул. Леволинейной. Затем строители приступят к нанесению дорожной разметки и установке барьерного ограждения и дорожных знаков.

Новый путепровод разгрузит внутреннюю улично-дорожную сеть и улучшит транспортную доступность Раменского округа, ликвидация железнодорожного переезда обеспечит безопасное движение поездов на Казанском направлении МЖД и избавит водителей от необходимости простаивать в заторах.

В рамках проекта будет построена транспортная развязка длиной 1,2 км, включающая двухполосный 382-метровый путепровод со съездами и заездами со стороны Южного проспекта в п. Удельная и ул. Леволинейной в п. Быково. Также построят подземный пешеходный переход длиной 140 м, который будет оборудован с учетом доступа маломобильных граждан, устроят пешеходную зону и наружное освещение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.