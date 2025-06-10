Воробьев: на ж/д с новыми переходами не было несчастных случаев с 2022 года

С 2022 года на участках железной дороги в Московской области, где сделаны новые переходы, не было ни одного несчастного случая, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Это Химки, Дедовск, Люберцы, Реутов, Раменское, Серпухов и Ленинский округ», — отметил губернатор в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в Подмосковье появятся еще шесть разноуровневых переходов через железную дорогу. Четыре перехода строятся. В Люберцах и Лобне работы завершатся в 2025 году, еще два откроются в 2026 году в Одинцове.

По словам Воробьева, сейчас идет проектирование двух переходов на станции Подлипки-Дачные в Королеве и на станции Удельная в Раменском. Все объекты оборудуют пандусами и лифтами.

Как уточнил глава области, в регионе проводится большая комплексная работа по безопасности ж/д. За последние четыре года в Подмосковье на 29% уменьшили число несчастных случаев на железной дороге.

Он пояснил, что для достижения этих показателей в области построили семь надземных переходов, установили свыше 12 км ограждений, около 140 видеокамер. Кроме того, были ликвидированы 650 «опасных троп», по которым пассажиры срезали путь к станциям, вырос штраф за переход ж/д путей в неположенном месте до 1,5 тыс. рублей.

Воробьев отметил, что Подмосковье — крупнейший транспортный узел РФ. По региону проходят 3,3 тыс. км путей и действует 471 станция, включая 49 на МЦД. Также всего создано свыше 1,2 тыс. переходов. Каждый день железной дорогой пользуются от 1,6 до 1,8 млн пассажиров.

За таким объемом перевозок важно следить и вовремя обеспечивать необходимую инфраструктуру, заключил губернатор.