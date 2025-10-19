Воробьев: более 8,5 тыс человек работают в дорожном хозяйстве Подмосковья

19 октября в России празднуют не только День отца, но и День работника дорожного хозяйства. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил сотрудников с профессиональным праздником, отметив, что в настоящее время в этой отрасли Подмосковья трудятся более 8,5 тыс. человек.

В настоящее время инженеры, строители, техники, специалисты и рабочие следят за дорожным хозяйством Подмосковья. Воробьев поблагодарил каждого из них за нелегкий труд.

«Спасибо каждому из вас за нелегкий труд, качественные дороги и километры, которые соединяют деревни, поселки, города и регионы. У нас большая программа ремонта дорог на этот год — около 1,5 тыс. участков общей протяженностью почти 1,5 тыс. км: порядка 1,2 тыс. муниципальных дорог и более 300 региональных», — рассказал Воробьев в своем Telegram-канале.

Губернатор Подмосковья напомнил, что на данный момент в регионе уже отремонтировано более 1,4 тыс. км дорог, которые активно пользуются местные жители и гости региона. Также, по словам Воробьева, с помощью сотрудников дорожного хозяйства реализуется около 30 объектов регионального и федерального значения в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

