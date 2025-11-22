Володин запустил опрос о запрете детям пользоваться питбайками

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в Max проводит опрос на тему введения ответственности за использование питбайков детьми.

Питбайк — это мини-мотоцикл на бензиновом двигателе, который обычно используется в мотоспорте для езды по бездорожью. Председатель ГД считает, что это в первую очередь спортинвентарь, а не транспортное средство.

Из-за отсутствия ограничений на покупку и невысокой цены питбайки стали привлекательными для детей. Такие поездки могут создавать опасность для участников дорожного движения, отметил Володин. По его словам, за 9 месяцев этого года произошло 659 ДТП с участием детей на питбайках.

МВД предложило ввести серьезную ответственность за использование питбайков несовершеннолетними, которая может включать и конфискацию. Володин запустил вопрос, чтобы пользователи смогли высказать свое мнение по этой инициативе.

Представлено три варианта ответа: «поддерживаю», «не поддерживаю» или «все равно». На данный момент большинство участников опроса высказались за введение ответственности за использование питбайков детьми.

Ранее в Челябинской области несовершеннолетняя на питбайке совершила наезд на маленькую девочку. Суд постановил взыскать с законных представителей виновницы инцидента компенсацию морального ущерба в размере 300 тыс. рублей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.