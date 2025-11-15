В Сухорукове семья отдала 300 тыс руб на наезд их дочери на питбайке на девочку

В Челябинской области с родителей юной любительницы питбайков взыскали 300 тысяч рублей за то, что 15-летняя дочь стала причиной серьезных увечий семилетней девочки, сбив ее на питбайке, сообщает Telegram-канал «112» .

Инцидент произошел еще в мае в поселке Сухоруково Еткульского района Челябинской области. Там девочка-подросток, не имея прав на управление транспортным средством, совершила наезд на маленькую девочку, управляя питбайком.

В результате аварии потерпевшая получила ряд повреждений, включая перелом ноги со смещением. Несмотря на то, что физическое здоровье девочки уже восстановилось, психологически она все еще испытывает последствия произошедшего.

Суд постановил взыскать с законных представителей виновницы инцидента компенсацию морального ущерба в размере 300 тысяч рублей. Ранее мать пострадавшего ребенка обратилась за помощью к прокурору и уполномоченному по правам ребенка.

