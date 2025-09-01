Военные Таиланда перехватили судно из России в водах Пхукета

Военные Таиланда задержали в водах Пхукета судно, плывущее из России в Бангладеш. Ранее корабль подозревался в контрабанде, а его капитан покончил с собой, сообщает SHOT .

Военно-морской флот Таиланда уделил особое внимание рыбацкому «Билене», который зашел в территориальные воды страны. Военные поднялись на борт и провели проверку, пытаясь найти незаконные вещи.

Но на борту не оказалось ни снастей, ни рыбы. Контрабанду тоже не нашли. Вскоре выяснилось, что судно плывет из России в Бангладеш под флагом Вануату на продажу. Оно направляется на «кладбище кораблей» в Читтагонге. Скорее всего, судно продадут на металлолом.

В прошлом с данным кораблем произошла странная история. Его задержали в 2008 году на Камчатке по подозрению в контрабанде. Тогда капитан судна совершил суицид, дело закрыли, так как предъявлять обвинения в нарушении закона уже было некому.

Ранее танкер Unity под флагом Лесото был задержан в порту Мурманска. Это связано с невыплатами морякам, служившим на судне, а также с нарушениями в документации.