Водителям в Москве посоветовали пересесть на общественный транспорт из-за грозы

В Москве местами идет дождь, автолюбителям следует соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах, а лучше всего использовать для передвижения по мегаполису городской пассажирский транспорт, сообщает ЦОДД.

В ближайшие часы и до 10:00 2 августа в Москве ожидаются кратковременный дождь с грозой и ветер с порывами до 15 м/с.

Если поездок на машине не избежать, то их рекомендуется отложить на более позднее время. За рулем нужно быть внимательным и аккуратным: не превышать скорость, не совершать резких маневров, снижать скорость перед пешеходными переходами и не отвлекаться на телефон во время поездки.

На движение транспорта в мегаполисе могут повлиять погодные условия, короткий рабочий день, ремонтные работы и мелкие ДТП.

В пятницу в Московском регионе прогремит гроза, может пройти дождь, местами сильный.