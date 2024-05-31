Водителям Шатуры напомнили ПДД из-за начавшихся школьных каникул

Водителям и пешеходам из Шатуры напомнили о правилах безопасности дорожного движения в рамках рейда «Здравствуй, лето!». В нем приняли участие сотрудники ДПС, администрации округа и волонтеры.

«У всех российских школьников начались долгожданные каникулы, в связи с этим мы проводим рейд „Здравствуй, лето!“. Напоминаем детям и взрослым о необходимости соблюдения правил дорожной безопасности. В школах и дошкольных отделениях сотрудники также прочитали лекции о правилах дорожного движения», — рассказала представитель администрации городского округа Шатура Полина Жукова.

Детям напоминали о правилах перехода дороги, а водителей призвали быть внимательными и не управлять автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе мероприятий по безопасности в округе будут обновлены дорожные разметки, знаки и по необходимости установлены ограждения.

Рейды по безопасности дорожного движения проводятся в округе еженедельно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.