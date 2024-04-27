Водителям объяснили, как избежать гидроудара автомобиля в ливень

Эксперт Лигачев предостерег от езды на машине по лужам во избежание гидроудара

Некоторые водители могут попытаться проскочить глубокие лужи, надеясь избежать проблем с машиной, но это может быть опасно. Автоэксперт Константин Лигачев напомнил, что при проезде через глубокую лужу вода может проникнуть в двигатель — авто рискует получить гидроудар, сообщает «МИР 24» .

Последствия гидроудара зависят от оборотов двигателя в момент попадания воды. Чем выше обороты, тем серьезнее могут быть повреждения. Поэтому не стоит ездить по глубоким лужам, надеясь быстро их проскочить, посоветовал Лигачев.

Определить гидроудар самостоятельно сложно, предупредил эксперт. В случае возникновения проблемы можно проверить двигатель, открыв капот. В такой ситуации водитель может заметить повреждения или пробоины, которые могут указывать на гидроудар.

Однако некоторые поломки могут быть вызваны замокшей проводкой, что также чревато коротким замыканием. По словам Лигачева, современные автомобили оснащены большим количеством электроники, поэтому для точной диагностики проблемы нужно обращаться к специалистам.