Водителя, перевозившего енотов на крыше авто в Сочи, привлекли к ответственности

На водителя в Сочи, который перевозил на крыше автомобиля двух сношающихся енотов, был составлен административный протокол, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Мужчину остановили инспекторы ГАИ. Его доставили в отдел полиции.

Водитель признался, что перевозил енотов по просьбе знакомого. Мужчина сказал, что пересадил животных на крышу автомобиля, чтобы те не испортили салон.

Между тем еноты устроили на крыше половой акт. Таким образом, животные сношались, пока машина ехала по улицам ночного города. Инцидент попал на видео.

Сотрудники Госавтоинспекции в Сочи привлекли водителя к административной ответственности за правонарушение. Отмечается, что еноты в ходе поездки не пострадали.