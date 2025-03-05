Водителей в Москве призвали к внимательности в связи с сильным ветром

Столичным водителям порекомендовали быть аккуратнее и внимательнее, так как в среду вечером и затем 6 марта прогнозируется сильный ветер, сообщает пресс-служба московского Дептранса .

Как заявляют синоптики, в мегаполис придет непогода. Ожидаются порывы ветра до 18 м/с.

В связи с этим водителей попросили не парковать автомобили вблизи деревьев и шатких конструкций. Также нельзя стоять там и самим гражданам.

Кроме того, автолюбителям порекомендовали соблюдать скоростной режим, избегать опасных маневров и не отвлекаться на телефон во время езды.

Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД контролируют ситуацию на дорогах.

Ранее стало известно, что ветер усилится до 18 м/с в Москве со среды по четверг. Жителям Москвы рекомендуют проявлять осторожность на улице.