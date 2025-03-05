Ветер усилится до 18 метров в секунду в Москве со среды по четверг

В Москве с 5 по 6 марта может усилиться ветер почти до 20 метров в секунду. Об этом сообщается на сайте мэра города .

В среду и четверг скорость ветра может подняться до 18 метров в секунду. Жителям Москвы рекомендуют проявлять осторожность на улице.

Также нежелательно проходить рядом с шаткими конструкциями. Тем, у кого есть автомобиль, не рекомендуется оставлять его около деревьев и линий электропередач.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сказал, что снег снова выпадет в Москве во второй половине марта.