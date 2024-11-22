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Водителей Подмосковья просят быть аккуратными на дорогах 23–24 ноября

23 ноября в Московском регионе ожидается балканский циклон «Каэтано», из-за чего, по словам синоптиков, пройдут обильные влажные снегопады — начнет формироваться устойчивый снежный покров до 4-10 см. Днем ожидается до +2 градусов, возможен туман. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В воскресенье, 24 ноября, по прогнозам, наступит метеорологическая зима: произойдет «устойчивый переход» среднесуточной температуры воздуха к показателям ниже нуля. На дорогах возможно образование гололедицы.

Дорожные службы мониторят ситуацию и готовы к работам по обеспечению безопасного проезда. Также в ведомстве обратились к участникам дорожного движения и призвали их быть предельно внимательными, так как при осадках растет риск возникновения ДТП.

Водителям следует соблюдать скоростной режим и держать дистанцию, не совершать резких маневров, в черте населенных пунктов и в пешеходных зонах снижать скорость до минимума.

Пешеходам следует не отвлекаться на телефон, находясь на улице, соблюдать правила перехода проезжей части и ж/д путей, а также использовать световозвращатели.

При возникновении чрезвычайной ситуации или ДТП незамедлительно позвоните по номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.