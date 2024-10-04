Водителей Подмосковья призвали не останавливаться на обочине скоростных трасс

С начала 2024 года на дорогах Московской области зафиксировано 111 наездов на стоящие транспортные средства. Повторные ДТП — нередкое явление, когда водители не успевают заметить или вовремя среагировать на остановившуюся машину. Тяжесть последствий в таких авариях очень высока. С начала года в таких ДТП погибли 39 человек, а 147 получили ранения разной степени тяжести, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

В ведомстве призвали водителей не останавливаться на обочине, особенно на магистралях, где остановка запрещена.

Если хотите отдохнуть или просто необходимо сделать остановку — лучше доехать до специальных «карманов», площадок отдыха или АЗС. Если вынуждены остановиться из-за неисправности машины или ДТП, то нужно включить аварийную сигнализацию, надеть световозвращающий жилет и выставить знак аварийной остановки, обязательно покинуть машину, уйти за пределы проезжей части и сообщить о случившемся по номеру 112 — не стоит оставаться в машине или рядом с ней, так как это опасно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.