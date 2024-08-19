Водителей Подмосковья призвали быть внимательными из-за возможного выхода лосей на дороги

На период с конца августа до начала октября приходится гон у лосей. Ведомство предупреждает автолюбителей о возможных случаях выхода на дорогу этих животных, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

«В период размножения многие животные становятся агрессивными и совершают сезонные миграции, могут выходить в города и на дороги общего пользования, поэтому необходимо соблюдать осторожность при встрече с ними», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Лоси — крупнейшие представители семейства оленевых, которые встречаются на территории нашего региона повсеместно. Хоть эти крупные животные являются растительноядными, они могут представлять опасность для человека, особенно в период размножения

Специалисты охотнадзора предупреждают, сохатые во время гона становятся агрессивными, поэтому при встрече с ними в лесу в это время лучше держаться от раздражительных животных подальше на безопасном расстоянии. Автолюбителям же рекомендуется соблюдать скоростной режим в местах наиболее частого пересечения дорог дикими животными, обозначенными дорожными знаками «Дикие животные». В темное время суток лучше включать противотуманные фары с рассеивающимся светом.

«Для водителей транспортных средств ДТП с дикими животными крайне неприятны. Что касается сбитых на дороге зверей, то за такие случаи всегда несет ответственность водитель, поскольку дикие животные никому конкретно не принадлежат, то считается, что ущерб в таком случае причинен государству и, соответственно, его необходимо возместить», — добавил Фирсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.