Водитель Киркорова на Rolls Royse Ghost 410 раз нарушил скоростной режим
Киркоров имеет 502 штрафа за нарушение ПДД на своем Rolls Royse Ghost
Король российской эстрады Филипп Киркоров имеет уже 502 штрафа на своем Rolls Royse Ghost, сообщает Постньюс.
Чаще всего артиста штрафовали за нарушение скоростного режима. 410 раз автомобиль певца попал на камеры видеонаблюдения с превышением допустимой скорости езды.
Также имеются и протоколы за нарушения требований знаков и разметки. Киркоров был оштрафован за это 44 раза, еще 23 раза — за неправильную парковку и 3 раза — за проезд на красный сигнал светофора.
На фотографиях с дорожных камер видно, что автомобилем управляет не сам артист, а его личный водитель. Rolls Royse Ghost Киркоров приобрел еще в 2016 году, а все штрафы считаются погашенными.