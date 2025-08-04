Водитель Киркорова на Rolls Royse Ghost 410 раз нарушил скоростной режим

Чаще всего артиста штрафовали за нарушение скоростного режима. 410 раз автомобиль певца попал на камеры видеонаблюдения с превышением допустимой скорости езды.

Также имеются и протоколы за нарушения требований знаков и разметки. Киркоров был оштрафован за это 44 раза, еще 23 раза — за неправильную парковку и 3 раза — за проезд на красный сигнал светофора.

На фотографиях с дорожных камер видно, что автомобилем управляет не сам артист, а его личный водитель. Rolls Royse Ghost Киркоров приобрел еще в 2016 году, а все штрафы считаются погашенными.