Во Власихе отремонтировали больше 50% муниципальных дорог за 5 лет

Глава г. о. Власиха Герман Потапчук доложил губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву, что за 5 лет в округе отремонтировали больше половины муниципальных дорог, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Кроме того, в округе увеличили автобусный парк, закупив 5 автобусов. А еще здесь появился круговой внутренний маршрут в рамках маршрута № 46. Также по просьбам жителей сохранили маршрут № 477, который следует до Киевского вокзала. В первом квартале 2026 года он будет передан на обслуживание в Московский транспорт.

В марте у Германа Потапчука истекает срок полномочий. Он отметил, что готов и дальше работать на благо городского округа и развивать его, опираясь на запросы жителей. Губернатор пожелал ему успехов в конкурсе на должность главы муниципалитета.

В среду губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой городского округа Власиха Германом Потапчуком. Они обсудили модернизацию системы ЖКХ, реализацию программы благоустройства и капремонт МКД.

Воробьев подчеркнул, что жители гордятся Власихой, им нравится его преображение.

«Мы с вами, Герман Валерьевич, встречались с жителями, и абсолютное большинство гордится Власихой. Тем более сейчас, когда мы модернизируем ЖКХ, благоустраиваем территорию, делаем капитальный ремонт домов. Людям нравится город, никто не собирается уезжать», — сказал губернатор.

