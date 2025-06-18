Внедорожник сбил ребенка на велосипеде в Балашихе
В подмосковной Балашихе внедорожник сбил 12-летнего мальчика, катавшегося на велосипеде. Ребенку удалось выжить, сообщает «Осторожно, Москва» со ссылкой на очевидцев.
По данным издания, авария произошла на улице Луговая. После ДТП пострадавшего школьника доставили в больницу. О состоянии несовершеннолетнего нет информации.
На месте аварии работают сотрудники дорожной полиции. Прочие обстоятельства дорожно-транспортного происшествия не озвучиваются.
Тем временем в Подмосковье произошла авария с участием фуры. По словам очевидцев, большегруз опрокинулся поперек дороги и спровоцировал пробку.