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Внедорожник сбил ребенка на велосипеде в Балашихе

В подмосковной Балашихе внедорожник сбил 12-летнего мальчика, катавшегося на велосипеде. Ребенку удалось выжить, сообщает «Осторожно, Москва» со ссылкой на очевидцев.

По данным издания, авария произошла на улице Луговая. После ДТП пострадавшего школьника доставили в больницу. О состоянии несовершеннолетнего нет информации.

На месте аварии работают сотрудники дорожной полиции. Прочие обстоятельства дорожно-транспортного происшествия не озвучиваются.

Тем временем в Подмосковье произошла авария с участием фуры. По словам очевидцев, большегруз опрокинулся поперек дороги и спровоцировал пробку.