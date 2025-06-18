Сильная пробка: фура перевернулась на трассе в Подмосковье
«Осторожно, Москва»: в Подмосковье фура рухнула поперек трассы и устроила пробку
Фото - © Телеграм-канал «Осторожно, Москва»
Фура перевернулась на трассе М-5 в районе подмосковных Луховиц, утверждает «Осторожно, Москва» со ссылкой на очевидцев. По словам свидетелей, движение в районе ДТП затруднено.
«Очевидцы сообщают о сильной пробке», — говорится в статье.
В Сети также опубликованы кадры с фурой, которая рухнула поперек дороги. На месте аварии замечены сотрудники Госавтоинспекции.
Информации о наличии пострадавших пока не поступало. Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия не озвучиваются.