Сильная пробка: фура перевернулась на трассе в Подмосковье

сегодня в 17:27

«Осторожно, Москва»: в Подмосковье фура рухнула поперек трассы и устроила пробку

Фура перевернулась на трассе М-5 в районе подмосковных Луховиц, утверждает «Осторожно, Москва» со ссылкой на очевидцев. По словам свидетелей, движение в районе ДТП затруднено.

«Очевидцы сообщают о сильной пробке», — говорится в статье.

В Сети также опубликованы кадры с фурой, которая рухнула поперек дороги. На месте аварии замечены сотрудники Госавтоинспекции.

Информации о наличии пострадавших пока не поступало. Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия не озвучиваются.