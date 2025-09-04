Власти Рязани ограничили парковку электросамокатов в центре города

Вассерман считает, что регионы будут следить за опытом Рязани в отношении СИМ

Власти Рязанской области приняли закон об ограничении парковки электросамокатов и велосипедов в центре города. Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что другие регионы будут внимательно наблюдать за этим опытом, сообщает «ФедералПресс» .

В Рязани вступил в силу закон, ограничивающий парковку и стоянку электросамокатов и велосипедов в центральной части города. Решение принято городской администрацией для повышения безопасности на улицах.

Депутат Государственной думы Анатолий Вассерман прокомментировал инициативу. Он отметил, что проблема движения и парковки средств индивидуальной мобильности (СИМ) действительно актуальна, и власти других регионов будут внимательно следить за результатами рязанского эксперимента. По словам Вассермана, значительная часть ответственности за подобные решения лежит на региональных властях, чтобы учитывать местные особенности.

«Взаимоотношения электросамокатчиков с пешеходами не урегулированы, что создает множество проблем и провоцирует несчастные случаи. Пока нет однозначного рецепта, как наладить компромисс между разными категориями участников уличного движения. Теоретики обсуждают, а практики – экспериментируют», — пояснил Вассерман.

Он добавил, что в Государственной думе обсуждаются ограничения скорости электросамокатов и других средств передвижения по пешеходным зонам, однако этого пока недостаточно. Вассерман напомнил, что подобные проблемы возникали и с появлением автомобилей, и только накопленный опыт позволил выработать эффективные меры безопасности.