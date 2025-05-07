Власти призвали москвичей пересесть на метро из-за перекрытий 7 мая

Пресс-служба московского Дептранса со ссылкой на ЦОДД призвала использовать метро для передвижений по городу. До завершения репетиции парада Победы будет перекрыто движение по ряду центральных набережных и улиц.

С 10:00 будет еще раз закрыто движение для транспорта на участках Садового кольца, улице Новый Арбат и Волгоградского проспекта. До 13:00 на Таганской площади организовано двустороннее движение.

На участках временных ограничений нельзя парковаться. Также не функционируют подземные пешеходные переходы.

Для передвижений по Москве рекомендуется спускаться в метро. В этом случае получится сэкономить время на поездке.

7 мая в центре Москвы проходит репетиция парада Победы. Главные улицы и набережные столицы перекроют.