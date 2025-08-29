Власти Москвы утвердили проект транспортного узла «Лухмановская»

сегодня в 20:34

«Территория расположена в Косино-Ухтомском районе — вдоль МСД, рядом с пересечением улиц Красковская, Лухмановская и Дмитриевского», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

В рамках реализации проекта будет построен спорткомплекс, многофункциональный центр и торгово-развлекательный центр. Также специалисты проведут реконструкцию прилегающих дорог, оборудуют автомобильные парковки и дополнительные остановки общественного транспорта.

«Лухмановская» превратится в важный транспортный узел для въезжающий в Москву водителей, включая тех, кто едет по федеральной трассе М-12 «Восток». Здесь автомобилисты смогут оставить свои машины и воспользоваться удобным общественным транспортом. Это позволит значительно снизить нагрузку на дороги.

Ранее стало известно, что в ближайшее время власти Москвы планируют продлить МЦД до столиц ближайших регионов.