Власти Москвы утвердили проект транспортного узла «Лухмановская»
Фото - © Сайт мэра Москвы
Утвержден проект планировки транспортного узла «Лухмановская» с одноименной станцией Некрасовской линии метрополитена, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Территория расположена в Косино-Ухтомском районе — вдоль МСД, рядом с пересечением улиц Красковская, Лухмановская и Дмитриевского», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.
В рамках реализации проекта будет построен спорткомплекс, многофункциональный центр и торгово-развлекательный центр. Также специалисты проведут реконструкцию прилегающих дорог, оборудуют автомобильные парковки и дополнительные остановки общественного транспорта.
«Лухмановская» превратится в важный транспортный узел для въезжающий в Москву водителей, включая тех, кто едет по федеральной трассе М-12 «Восток». Здесь автомобилисты смогут оставить свои машины и воспользоваться удобным общественным транспортом. Это позволит значительно снизить нагрузку на дороги.
Ранее стало известно, что в ближайшее время власти Москвы планируют продлить МЦД до столиц ближайших регионов.