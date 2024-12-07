Власти Москвы утвердили план по обновлению общественного транспорта

Подвижной состав городского транспорта Москвы планируют обновить по утвержденному плану до 2030 года, об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Городские власти планируют обновить вагоны в метро, вагоны на МЦД, электробусы и трамваи. План по обновлению городского транспорта уже утвержден.

«Метро — порядка 2 тыс. новых вагонов до конца 2030 года. Так, доля современных составов превысит 90%. В текущем и в 2025 году ждем суммарно поставку 560 вагонов „Москва-2024“», — сообщил Собянин.

На МЦД-3 и МЦД-4 подвижный состав планируют обновить до конца 2025 года. До 2030 года по Москве начнут курсировать почти 3,9 тысячи новых электробусов. Также власти выделят средства на покупку 100 низкопольных трамваев. Обновление этого транспорта проведут в ближайшие годы.

Ранее москвичей предупредили, что с января 2025 года изменятся тарифы на проезд в общественном транспорте. Самым дешевым билетом по-прежнему останется разовая поездка, оплаченная с использованием биометрии.