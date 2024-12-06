Москвичей предупредили о повышении тарифов на проезд в городском транспорте

В начале 2025 года в Москве изменятся цены на поездки в общественном транспорте. Самым выгодным билетом по-прежнему останется разовая поездка с оплатой по биометрии, об этом сообщил столичный Дептранс .

Со 2 января 2025 года в целях модернизации транспортной инфраструктуры столицы произойдет обновление стоимости проездных билетов в городском транспорте. Пересмотр цен необходим для обеспечения бесперебойной работы транспортной сети и ее дальнейшего совершенствования. Благодаря этому решению пассажиры смогут пользоваться более надежным, безопасным и комфортабельным городским транспортом.

Примечательно, что москвичи преодолевают наибольшие расстояния по сравнению с жителями других регионов, при этом платят существенно меньше за километраж пути, чем пассажиры в других крупных городах России. Более того, на протяжении последних 13 лет тарифы на общественный транспорт в столице остаются на четверть ниже уровня инфляции.

Разовая поездка в городском транспорте с оплатой по биометрии четвертый год подряд остается на уровне 59 рублей. На данный момент это самый выгодный вариант для передвижений по Москве.

«Стоимость одной поездки по билетам „Единый“ на 30, 90 и 365 дней изменится в среднем на 2 рубля. Пересадки между наземным транспортом и между метро, МЦК, МЦД останутся бесплатными. Столичные билеты без лимита поездок и проездные для обучающихся по-прежнему будут самыми доступными среди крупных городов России», — говорится в сообщении Дептранса.

В начале 2025 года произойдет также пересмотр цен на услуги городских парковок с автоматическими барьерами. Параллельно с этим будут обновлены расценки на эвакуацию и содержание автомобилей на штрафстоянках, хотя они по-прежнему будут оставаться дешевле реальных расходов муниципалитета на данные услуги. С полным перечнем новых цен можно ознакомиться на сайте parking.mos.ru.