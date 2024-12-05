Власти Москвы рассказали о планах строительства новых линий метро

Доля новых вагонов метро в Москве вырастет до 90% к 2030 году

Доля обновленных вагонов в московском метрополитене к 2030 году превысит 90%. В начале реализации проекта доля обновленных составов составляла лишь 13%, сообщается на сайте мэра Москвы.

«Сейчас 75%. Осталось всего лишь 25%. Но это тысячи вагонов, это колоссальные затраты, огромный труд машиностроителей. Мы планомерно тоже двигаемся к тому, чтобы все вагоны метро были новыми», — сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В первый месяц осени в столице открыли первый участок Троицкой линии метро. Открытие следующей очереди запланировано в 2025 году. В настоящее время строительство метро в мегаполисе идет огромными темпами и опережает показатель советского периода.

Также в настоящее время в городе осуществляется еще два масштабных транспортных проекта. Один из них — возведение новой Рублево-Архангельской линии метро. Завершение строительства намечено на 2026–2027 годы.

Кроме того, следующей на очереди стоит Бирюлевская линия столичной подземки. В настоящее время активно ведется проектирование, подготовка площадок и перенос инженерных сетей. Завершение основных работ на Бирюлевской ветке запланированы к 2030 году.

Ранее стало известно, что полная замена подвижного состава на маршрутах третьего и четвертого Московских центральных диаметров (МЦД-3 и МЦД-4) планируется в период с 2025 по 2026 год.