Власти Кубы отменили извещения о дефиците авиатоплива

Росавиация: Куба отменила извещения о дефиците топлива для всех авиакомпаний

Программа полетов между Россией и Кубой будет выполнена в соответствии с расписанием в нормальном режиме, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«Авиационные власти Кубы отменили ранее выпущенные NOTAM извещения о дефиците авиатоплива для всех авиакомпаний в кубинских аэропортах с 1 по 8 декабря», — написал Кореняко в своем Telegram-канале.

Он добавил, что министерство транспорта РФ и Росавиация будут продолжать отслеживать ситуацию с авиасообщением между Россией и Кубой, чтобы обеспечить защиту интересов российских граждан и авиакомпаний.

Накануне кубинская сторона выпустила извещения о дефиците авиакеросина для всех перевозчиков в аэропортах Гаваны и Варадеро, в которые осуществляют рейсы российские авиакомпании «Россия» и Nordwind.