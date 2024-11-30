Авиаперелеты между Россией и Кубой скорректируют из-за нехватки топлива

Программа полетов отечественных авиакомпаний между РФ и Кубой может быть скорректирована из-за нехватки топлива, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что авиасектор Кубы выпустил два извещения. В них говорится о дефиците авиакеросина для всех перевозчиков в воздушных гаванях Гаваны и Варадеро. Такой дефицит прогнозируют в течении недели: с 08:01 по московскому времени 1 декабря по 08:00 8 декабря.

«Рейсы в эти аэропорты из Москвы выполняют авиакомпании „Россия“ (входит в группу „Аэрофлот“) и Nordwind („Северный ветер“)», — написал Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, Минтранс РФ, Росавиация и отечественные перевозчики консультируются с кубинской стороной, чтобы уменьшить влияние дефицита керосина на рейсы российских авиакомпаний.