«Аэрофлот» первым из российских авиакомпаний возьмет самолеты в «мокрый» лизинг

«Аэрофлот» первым из отечественных авиакомпаний возьмет самолеты в «мокрый» лизинг. Речь идет о трех широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330 от авиаперевозчика iFly, сообщает пресс-служба авиакомпании.

«Предварительные договоренности об аренде достигнуты с российским авиаперевозчиком iFly», — написал авиаперевозчик в своем Telegram-канале.

В пресс-службе «Аэрофлота» отметили, что после передачи воздушных судов общее количество Airbus A330 в парке авиаперевозчика достигнет 15. При этом самолеты будут переданы в вместе с экипажами.

На начальном этапе партнерства полеты на Airbus A330 компании iFly будут осуществляться в дополнение к уже существующему расписанию рейсов «Аэрофлота» из Москвы в города Дальнего Востока в период повышенного спроса.

Впоследствии самолеты iFly будут использоваться для регулярных рейсов «Аэрофлота» из Москвы в Хабаровск, Владивосток и Петропавловск-Камчатский.

Суть «мокрого» лизинга заключается в том, что в аренду предоставляются только самолеты и экипаж. Все остальные расходы, такие как топливо, техобслуживание и страховка, несет арендодатель.

Ранее «Аэрофлот» столкнулся с проблемами при оформлении и возврате билетов из-за глобального сбоя в системе бронирования Leonardo.