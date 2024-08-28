Владислав Юдин рассказал Андрею Воробьеву о благоустройстве дорог в Долгопрудном

Глава городского округа Долгопрудный Владислав Юдин на встрече с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым сообщил, что местные власти уделяют большое внимание дорогам и транспорту. В 2024 году в округе отремонтировали сразу шесть дорог, населенный пункт активно развивается.

«Мы полностью отремонтировали объездную дорогу в Новых Водниках. Уложили там современный качественный асфальт. Она очень нравится людям. Всего в этом году мы привели в порядок 6 дорог», — рассказал Юдин в отчете Воробьеву.

Речь идет о следующих дорогах: проезд Промышленный (ГУТИМ), подъезд к яхт-клубу «Водник» (мкр. Новые Водники), улицы Институтская, Набережная и Парковая (мкр. Шереметьевский), проезд от ул. 1-й Советской до магазина «Свет».

Сразу 15 автобусов заменили с малого на средний класс на самом востребованном маршруте Долгопрудного — № 368 ст. МЦД Долгопрудная — Москва (м. «Ховрино»). В июле в округ также поступило еще 11 автобусов большого класса.

31 августа — в День города — в Юсуповском сквере откроют 2-ю очередь набережной. Несколько ярусов и прогулочной зоны площадью около 500 квадратных метров будут доступны местным жителям.

«Юсуповский сквер стал точкой притяжения для всего Долгопрудного. В День города мы традиционно с набережной дадим старт масштабному параду судов. В Санкт-Петербурге, Севастополе, Мурманске тоже проводят парады, но там — военная техника, а у нас — гражданская. Жители очень любят эту набережную. По выходным мы традиционно проводим в расположенном там амфитеатре культурные мероприятия. Приезжают барды, известные артисты. Люди могут посетить их выступления бесплатно», — сообщил Юдин.

В ближайшем будущем в Долгопрудном благоустроят парки «Мысово» и на Островке, проведут работы в сквере Физтех-колледжа. В 2024 году уже реконструировали Центральный парк.

Ранее Юдин сообщил Воробьеву о готовности Долгопрудного к новому учебному году. Глава округа также поделился с губернатором о планах построить новые детские сады для удобства населения.