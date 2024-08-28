Юдин доложил Воробьеву о готовности Долгопрудного к новому учебному году

Глава городского округа Долгопрудный Владислав Юдин на рабочей встрече с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым сообщил, что округ полностью готов к новому учебному году, все школы полностью укомплектованы всем необходимым.

«У нас 11 крупных образовательных комплексов. Везде прошли специальные тренировки по безопасности, мы готовы принимать детей. Проведена работа по организации подъездных путей к школам — там, где необходимо, нанесены зебры, установлены лежачие полицейские. Все школы у нас полностью укомплектованы учебниками», — сообщил руководитель муниципалитета главе региона.

В начале 2024 года в Долгопрудном открылась пристройка к средней образовательной школе № 14 на 300 мест. Но на этом власти округа не планируют останавливаться. До конца текущего года в микрорайоне Центральном заработает еще одна школа вместимостью 550 человек. Готовность этого объекта на сегодняшний день оценивается на 71%. В следующем году также планируют открыть пристройку к СОШ № 7 на 1500 мест, а также проведут реконструкцию гимназии № 13 — в новой пристройке появится дополнительных 300 мест для учащихся.

В настоящее время в округе идет капитальный ремонт ряда школ. Год назад специалисты уже обновили здания школы № 6 в микрорайоне Хлебниково и лицея № 5. В конце осени планируют завершить капремонт СОШ № 11, а в 2025 году — привести в порядок школу № 7 и дошкольные отделения СОШ № 1 и СОШ № 6.

Владислав Юдин рассказал Андрею Воробьеву, что власти не забывают и о самых младших жителях округа. Для детей в Долгопрудном создают новые места в детских садах. Так, уже в сентябре 135 малышей смогут пойти в новое дошкольное учреждение. Еще два садика построят в 2025 – 2026 годах в ЖК «Бригантина».

В ЖК «Бригантина» также завершается ремонт поликлиники на 95 посещений в смену. Рабочие уже начали отделочные работы, медучреждение планируют открыть в октябре 2024 года. Спустя два года в этом же микрорайоне построят новую поликлинику.

Ранее Юдин рассказал Воробьеву о готовности округа к новому отопительному сезону. По его словам, ряд котельных обновлены, специалисты заканчивают подготовку к осенне-зимнему сезону, сейчас работы находятся на стадии 91% готовности.